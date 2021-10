Ölpreise steigen auf mehrjährige Höchststände

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Montag fortgesetzt. Am frühen Morgen erreichten die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils mehrjährige Höchststände, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche Mehrjahreshochs erreicht hatten. Bis zum Mittag hielten sich die Ölpreise in der Gewinnzone, mussten aber einen Teil der frühen Gewinne wieder abgeben.

Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,52 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Freitag. Zeitweise stieg der Preis bis auf 86,04 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 99 Cent auf 83,27 Dollar, nachdem zuvor bei 83,73 Dollar der höchste Stand seit 2014 erreicht worden war.