Sehr geehrte Leser,



nach einem unfreiwilligen Krankenhausaufenthalt und anschließender Reha melden wir uns endlich wieder mit renditestarken Empfehlungen zurück. Aber schon jetzt gibt es Grund zur Freude.



MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7), unser Top-Pick aus dem Bereich Biopestizide (Erstempfehlung am 2.9.2020), überschritt in der vergangenen Woche die Gewinnschwelle von 1.000 Prozent! Herzlichen Glückwunsch an alle Leser, die in diesem Schnellzug sitzen.





Heute möchten wir Ihnen ein spannendes Psychedelika-Investment mit schnellem Verdopplungspotenzial ans Herz legen, was sich mittelfristig ebenfalls verzehnfachen könnte.Nach dem Cannabis-Hype setzen professionelle Investoren - wie Christian Angermayer von der Apeiron Investment Group - auf die Psychedelika-Branche, welche ebenfalls enorme Umsatz- und Renditechancen bietet.Psychedelika sind rauscherzeugende Substanzen, die im Menschen alternative Bewusstseinszustände erzeugen. Im Gegensatz zu anderen Drogen wie Heroin, Kokain und Alkohol sind psychedelische Drogen dafür bekannt keine körperliche Abhängigkeit herstellen zu können.Nach Jahrzehnten der Dämonisierung erleben Psychedelika nun ein Comeback im Bereich der Medizin. Forscher untersuchen, inwieweit LSD und halluzinogene Pilze beispielsweise zur Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Störungen eingesetzt werden können. Zu dem Thema geben wir Ihnen zwei lesenswerte Artikel an die Hand:www.regensburger-nachrichten.de/service/89716-lsd-ein-unterschaetztes-mittel-im-kampf-gegen-depressionenwww.goethe.de/prj/jad/de/the/rau/22183844.htmlDarüber hinaus beschäftigte sich der TV-Sender 3sat in einem interessanten Bericht mit diesem Thema:Quelle:www.youtube.com/watch?v=Ujylvj5EyCsDas Marktpotenzial ist gigantisch, obwohl die folgenden Zahlen schon etwas verstörend sind. Bei mehr als 50 Prozent der Amerikaner wird im Laufe ihres Lebens eine psychische Störung oder Drogenmissbrauch diagnostiziert (www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm).In Kanada ist die Zahl der opioidbedingten Todesfälle in den ersten sechs Monaten der Pandemie um 74 Prozent gestiegen (Quelle:www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-en.html).Kanada liegt beim Verbrauch an Antidepressiva unter den Industrieländern auf dem fünften Platz (Quelle:en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_antidepressant_consumption).20 Prozent der Amerikaner leiden unter chronischen Schmerzen (Quelle:www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210420092901.htm).Psychedelika könnten also schon bald die traditionelle Medizin auf den Kopf stellen und einen Markt von 100 Milliarden USD schaffen. Laut den Analysten von Eight Capital „ist der adressierbare Markt unglaublich groß, und wir befinden uns noch in den Anfängen dessen, was jede Art von psychedelischer Behandlung tun könnte, um einige dieser wichtigen Probleme zu lösen".Genau mit diesem Thema beschäftigte sich die ARD vor wenigen Tagen in der folgenden Dokumentation.Quelle:www.youtube.com/watch?v=KXe7ZWjokEgDies ist zum Teil den klinischen Studien großer Institutionen zu verdanken, die gezeigt haben, dass solche Medikamente eine Reihe von psychischen und anderen Gesundheitsproblemen wirksam behandeln können, wie z.B. Zwangsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörung, Opioidabhängigkeit, Alkoholismus, Essstörungen, Depressionen und Angstzustände.Der Börsenwert der Top-Psychedelika-Firmen ist in schwindelerregende Höhe geschossen. Die von Christian Angermayer gegründete ATAI Life Sciences (NASDAQ: ATAI) bringt mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 2,09 Mrd. USD auf die Waage. Der Kassenbestand von ATAI lag per Ende Juni 2021 bei 453 Mio. USD. Der 6-Monats-Umsatz sieht mit 19,88 Mio. USD noch etwas dünn aus, während sich der Verlust auf rund 47,8 Mio. USD summierte (Quelle:www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1840904). Der Umsatz von ATAI stammt von einem Lizenzdeal.Unsere heutige Neuempfehlung Levitee Labs Inc. (WKN: A3C3DQ) verfügte per Ende Juni 2021 über 10,6 Mio. CAD Cash und rechnet laut Unternehmenspräsentation mit 22,8 Mio. CAD Umsatz für das kommende Jahr, während der Börsenwert gerade einmal bei 41,0 Mio. CAD liegt.Um es mit den ATAI-Zahlen noch besser vergleichen zu können, rechnen wir die Zahlen von Levitee Labs in USD um: 18,4 Mio. USD Umsatz versus 33,1 Mio. USD Börsenwert bei 8,6 Mio. USD Cash. Die Unterbewertung im Vergleich zur kompletten Peer Group ist extrem. Das Schöne bei Levitee Labs ist auch, dass es sich um kontinuierliche Umsätze aus dem Betrieb von Kliniken und nicht um Lizenzumsätze handelt.Quelle:www.leviteelabs.comLevitee Labs etabliert sich als führendes Unternehmen im ganzheitlichen Wellness-Bereich. Im Rahmen von wertsteigernden Zukäufen, deren Schwerpunkt auf der Zentralisierung von komplementären ganzheitlichen Wellnessaktiva liegt, ist Levitee Labs bestrebt, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien in ein medizinisches Hauspflege-Modell zu revolutionieren.Das aktuelle Portfolio an Cashflow positiven Wellness-Firmen umfasst:- Levitee Clinics: eine Gruppe von fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta- Block MD: das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat- Levitee Pharmacies: drei in Alberta ansässige Apotheken, die sich auf die Ausstellung von Rezepten für Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen spezialisiert haben- Earth Circle Organics: ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten, deren Angebot drei Marken mit über 180 Artikeln umfasst- Sporeo: eine Anlage zur Herstellung von PilzrohstoffenIm Vergleich zur Konkurrenz hat Levitee Labs das bessere Geschäftsmodell. Die Strategie lautet: akquirieren, integrieren und wachsen. Die Wettbewerber haben wenig bis gar keinen Umsatz und keinen sicheren Weg zur Profitabilität, während Levitee Labs bereits eine solide Umsatzbasis hat.Durch die Übernahme von ACT Medical Centres (www.actmedical.ca) hat Levitee Labs fünf Suchtkliniken, drei spezialisierte Apotheken und eine proprietäre Technologieplattform auf einen Streich gekauft und wurde damit zum größten nicht-staatlichen Anbieter von Suchtdienstleistungen im kanadischen Bundesstaat Alberta.Das ermöglicht die zukünftige Bereitstellung von psychedelischen Medikamenten für Sucht- und chronische Schmerzpatienten in diesem Markt und bietet eine Plattform für zukünftige Forschungsaktivitäten sowie die Option in Zukunft telemedizinische Dienstleistungen für Patienten bereitstellen zu können. Levitee Labs hat die ACT Medical Centres, die 7,5 Mio. CAD Umsatz und 1,1 Mio. CAD Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwirtschaftet haben, sehr günstig erworben. Der Kaufpreis lag bei gerade einmal 5,45 Mio. CAD.Im Rahmen der Integration von ACT soll deren Angebot auf die Bereiche Endokrinologie, Kardiologie und Psychiatrie ausgedehnt werden. Dabei sollen digitale Dienstleistungen zur aggressiven Expansion der Klinikdienstleistungen in neue Märkte über die firmeneigene Plattform für Suchtkrankheiten genutzt werden. 70 Prozent der aktuellen Patientenbesuche werden bereits über die ACT-eigene Suchthilfe-Plattform abgewickelt. ACT wird als Basis für zukünftige Klinikübernahmen dienen.Um weiter schnell zu wachsen, sollen psychedelischen Therapien in das derzeitige Angebotsportfolio für Menschen mit Suchtproblemen integriert und psychedelische Medizin im Rahmen klinischer Studien erforscht werden. Ein Vertrag über den Großeinkauf von Medikamenten soll die Einkaufskosten senken und gleichzeitig die Gewinnspannen erhöhen.Earth Circle Organics (www.earthcircleorganicswholesale.com) ist eine E-Commerce-Plattform für Nahrungsergänzungsmittel, die drei Marken umfasst (Earth Circle Organics, Earth Shift und Ojio) und innerhalb der vergangenen zwei Jahre - ohne digitales Marketing - um sensationelle 300 Prozent wachsen konnte. Vor der Übernahme durch Levitee Labs erzielte Earth Circle Organics 2,4 Mio. CAD Umsatz bei einem Cashflow in Höhe von 0,75 Mio. CAD.Der wichtigste Wachstumshebel bei Earth Circle Organics ist das Marketing. Durch die Erhöhung des Marketingbudgets bei gleichzeitiger Reduzierung der Händlergebühren soll der Cashflow bis zum Jahr 2025 auf über 2 Mio. CAD steigen. Seit der Übernahme konnte der Umsatz von Earth Circle Organics allein durch Synergieeffekte bereits um 30 Prozent gesteigert werden. Die Konsolidierung der Lieferkette wird zu Kostensynergien führen.Im Vergleich zu Laird Superfoods (NYSE: LSF), die derzeit mit dem 10-fachen des Umsatzes bewertet werden, hat Levitee Labs die Firma Earth Circle Organics für das 1,4-fache des Umsatzes übernommen.Earth Circle Organics ist der erste Zukauf im Bereich Nutraceuticals. Im Rahmen einer Roll-Up-Strategie sollen weitere Übernahmen folgen. Dabei liegt der Fokus auf Marken, die physische Shops besitzen, aber wenig bis keine direkten Marketingausgaben haben und über eine schwache E-Commerce-Präsenz verfügen. Das sind Marken, die am Anfang einer Wachstumskurve stehen und über eigene Produkte, hohe Markteintrittsbarrieren, hohes Suchvolumen, aber geringe Umsätze verfügen.Dank seiner Finanzstärke will Levitee Labs Marken mit loyalem Kundenstamm zu einem Preisnachlass erwerben und sie in seine größere E-Commerce-Familie integrieren und deren Wachstum mithilfe seines zentralen Marketing-Hubs beschleunigen.Die Sporeo-Anlage (www.sporeogrow.com) produziert das erste kommerzielle und getestete Angebot an sterilisiertem Pilzmycel und sterilisiertem Substrat. Der derzeitige Markt für psychedelisches und funktionelles Pilzmaterial ist fragmentiert und bietet kaum Zugang zu standardisierten und kommerziell nutzbaren Nährböden. Die derzeitigen Nährböden sind ungetestet und anfällig für Verunreinigungen. Sporeo beseitigt die Einstiegshürde für Pilzzüchter durch die Zentralisierung der Sterilisationsprozesse und bietet getestete und verpackte Produkte für verschiedene Betriebsgrößen.Derzeit hat Sporeo die Kapazität, über eine halbe Million Pfund Wachstumsmedium pro Monat zu sterilisieren. Durch eine Vertriebsvereinbarung mit My Green Planet hat Sporeo einen unmittelbaren Zugang zu Einzelhandelsmärkten, die nach einer 6-monatigen Testphase auf eine Mindestbestellmenge von 75.000 Beuteln sterilisiertem Pilzmycel und sterilisiertem Substrat pro Monat ansteigt. Die voraussichtlichen Umsätze von Sporeo (basierend auf den aktuellen Bestellungen) belaufen sich auf 1,2 Mio. CAD pro Monat!Neben dem Vertrieb von Pilzmycel und Substrat zielt Sporeo darauf ab, die Zukunft des Pilzzuchtmaterials zu standardisieren. Diese Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen werden die Voraussetzungen für die Standardisierung der Herstellungsverfahren für die künftige Psilocybin-Produktion schaffen.Darüber hinaus hat Levitee Labs einen Vorvertrag zur Übernahme von 51 Prozent einer Sucht- und Compounding-Apotheke in Calgary unterzeichnet. Da die Apotheke sowohl verschreibungspflichtige Medikamente herstellt (Compounding) als auch verkauft, kann Levitee Labs damit eigene Arzneimittelmarken aufbauen.Die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen werden sich in Bezug auf psychedelische Medikamente - einschließlich der Mischung von Ketamin-Arzneimitteln - auf Depressions-, Sucht- und Schmerzbehandlung konzentrieren (Quelle:www.irw-press.com/de/news/levitee-labs-unterzeichnet-absichtserklaerung-zur-uebernahme-einer-sucht-und-compounding-apotheke-in-calgary_61971.html)Last but not least hat Levitee Labs einen Vorvertrag zur Übernahme eines im Health Canada-Genehmigungsprozess weit fortgeschrittenen Unternehmens unterschrieben, das sich für eine Handelslizenz im Hinblick auf kontrollierte Drogen und Substanzen beworben hat. Dies würde Levitee Labs den Zugang zu den folgenden Substanzen ermöglichen:Quelle:www.leviteelabs.comDie Akquisitionspipeline von Levitee Labs umfasst, Unternehmensangaben zufolge, Übernahmeziele mit einem Gesamt-Umsatz von 500 Mio. CAD und Gesamt-Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 100 Mio. CAD vor Synergieeffekten!Nachdem Levitee Labs ein solides Fundament gelegt hat, geht man jetzt zur Phase 2 über. Dabei sollen alternative Arzneimittel und psychedelische Therapien im Rahmen einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsstrategie in die integrierte Plattform von Levitee Labs aufgenommen werden.Zur Unterstützung der Aktivitäten will Levitee Labs auch der Psychedelic Business Association beitreten und mit internationalen Lobby-Gruppen aus Großbritannien, Südafrika, den USA, Australien sowie der EU zusammenarbeiten, um eine Änderung der Rechtsvorschriften in Kanada zu beschleunigen.Levitee Labs wird von erfahrenen Finanz- und Gesundheitsexperten rund um den erfolgreichen Top-CEO Pouya Farmand geleitet, welche über umfangreiche M&A-Erfahrung verfügen und sich dafür einsetzen, die Behandlungsmodelle im Bereich der psychischen Gesundheit langfristig positiv zu beeinflussen.Zum Board of Directors zählt beispielsweise Justin Chorbajian, Miteigentümer der größten privaten Kette von Hydroponik-Läden in Kanada. Er ist Mitbegründer einer Gruppe von Unternehmen, die hydroponische Geräte herstellen und vertreiben. Außerdem ist er ein häufiger Gast bei Growing Exposed, der führenden Videoserie über den Cannabis-Anbau. Er ist spezialisiert auf Lieferketten-Management, Vertriebsnetzwerke und Beschaffung.Mit Paul Kroeger konnte Levitee Labs eine lebende Legende als Berater gewinnen, der über 35 Jahre Pilze studiert hat und derzeit das BC Centre for Disease Control berät. Er gilt als einer der führenden Experten bei der Feldidentifizierung von Pilzen und ist Gründer der Vancouver Mycological Society.FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 83,8 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Levitee Labs Inc. (WKN: A3C3DQ) derzeit bei rund 41,0 Mio. CAD. 96 Prozent der Aktien aus den vorbörslichen Kapitalerhöhungen unterliegen Verkaufsbeschränkungen, was dafür sorgt, dass die Aktie schnell nach oben springen könnte.Levitee Labs ist erst im Juli 2021 an die Börse gegangen und fliegt noch komplett unter dem Radar der meisten Investoren. Das dürfte sich sehr bald ändern.Es steht außer Frage, dass man im Psychedelika-Bereich eine Menge Geld verdienen wird und mit Levitee Labs ist man mittendrin statt nur dabei.Levitee Labs ist für uns ein absoluter Top-Pick in dieser Zukunftsbranche. Blickt man auf die Bewertung der börsennotierten Wettbewerber hat Levitee Labs ein enormes Aufholpotenzial und könnte sich nicht nur schnell verdoppeln, sondern mit der Zeit auch ver10fachen.Wir sehen das erste Kursziel für die Aktie von Levitee Labs Inc. (WKN: A3C3DQ) auf Sicht von 3-6 Monaten bei 1,50 CAD. Das entspricht 1,04 Euro. Am vergangenen Freitag ging die Levitee Labs-Aktie mit 0,49 CAD (0,34 Euro) aus dem Handel. In den kommenden Wochen und Monaten rechnen wir mit einem starken und kontinuierlichen Newsflow.Die Levitee Labs-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt oder direkt in Kanada gehandelt werden. Mit steigendem Bekanntheitsgrad dürften weitere Börsenplätze in Deutschland hinzukommen. Bitte limitieren Sie stets Ihre Kaufaufträge.Mit freundlichen Grüßen,Ihre PROFITEER-RedaktionBildquellen:www.leviteelabs.com,www.youtube.com/watch?v=Ujylvj5EyCs,www.youtube.com/watch?v=KXe7ZWjokEgDenken Sie daran, auch unsere Website (www.beprofiteer.com) zu besuchen, um dort regelmäßig brandaktuelle Updates, News und Gerüchte außerhalb der regulären Ausgaben des PROFITEERs zu erhalten.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von MustGrow Biologics Corp. und Levitee Labs Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der besprochenen Unternehmen MustGrow Biologics Corp. und Levitee Labs Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Die in dieser Publikationen von PROFITEER/shareribs.com angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!