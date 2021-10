Versus Systems erreicht 10 Mio. Fans seit 1. Juli und nähert sich 1 Mio. pro Woche im Oktober

Los Angeles, 18. Oktober 2021 – Versus Systems Inc. (NASDAQ: VS) („Versus“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass das Unternehmen seit der Übernahme von Xcite Interactive im Juni einen bedeutsamen Meilenstein in puncto Faneinbindung gesetzt hat. Versus hat seit 1. Juli 2021 die Marke von 10 Millionen Zuschauern auf allen Plattformen überschritten und nähert sich seit Anfang Oktober der Marke von 1 Million Zuschauern pro Woche.

In den vergangenen 100 Tagen wurden Versus-kompatible Inhalte bei über 500 Veranstaltungen in allen Teilen der Welt angesehen, einschließlich zahlreicher Stadien, Arenen und Live-Events. Dutzende NFL-, NCAA-, NHL-, MLB- und MLS-Spiele wurden von Versus-Faneinbindungs-Tools unterstützt. Versus hat auch die Faneinbindung bei Veranstaltungen wie Live-Cricketspielen im Vereinigten Königreich, Rodeos in den USA und Baseballspielen in Japan unterstützt. Darüber hinaus können Versus-kompatible Videospielerlebnisse auch auf HP Omen- und Pavilion-PCs und Laptops in den USA, China, Indien, dem Vereinigten Königreich und Mexiko gespielt werden.

Mit Versus können Fans alle Arten von interaktiven Spielen und Erlebnissen vor Ort genießen, die Live-Events verbessern – sei es auf ihrem Mobilgerät oder auf den Großbildschirmen der größten Veranstaltungsorte der Welt.

„Unser Ziel besteht darin, alles, womit wir arbeiten, unterhaltsamer zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass Dinge wie Interaktivität, verdiente Belohnungen und hochwertige, kontextbezogene Second-Screen-Inhalte sogar die besten Unterhaltungserlebnisse weiter verbessern können – unabhängig davon, ob es sich um Ihre Lieblingsmannschaft, Ihr Lieblingsspiel oder Ihre Lieblingssendung handelt. Die Zuschauerzahlen, die wir jetzt sehen, und das Wachstum unseres Publikums in den vergangenen Monaten sind überaus aufregend – nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Zukunft, zumal wir versuchen, mehr Mannschaften, mehr Ligen und mehr Veranstaltungsorte hinzuzufügen, aber auch mehr Marken und Agenturen, die hoffen, dieses extrem engagierte Publikum in allen Teilen der Welt zu erreichen“, sagte Matthew Pierce, Founder und CEO von Versus Systems.