Cardiol Therapeutics erweitert seine Phase-II/III-LANCER-Studie zu CardiolRxTM auf Brasilien, Mexiko und Kanada

Oakville, ONTARIO – 18. Oktober 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es seine LANCER-Studie ausweitet und auch mehrere Spitalszentren in Brasilien, Mexiko und Kanada in die Studie aufnimmt. LANCER ist eine randomisierte, doppelblinde, plazebokontrollierte Phase-II/III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx in der Vorbeugung kardiovaskulärer Komplikationen bei stationär behandelten Patienten mit einer bestätigten Diagnose von COVID-19, bei denen bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder signifikante Risikofaktoren dafür vorliegen.

In die LANCER-Studie werden derzeit Patienten in Spitalszentren in den Vereinigten Staaten im Rahmen eines von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration/FDA) genehmigten Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) aufgenommen. Cardiol hat nun die erforderlichen Genehmigungen der Gesundheitsbehörden in Brasilien, Mexiko und Kanada erhalten, um mehrere zusätzliche Spitalszentren in diesen Ländern in die Studie einzubinden. Die ‚Aktivierung‘ der klinischen Studienstandorte in Brasilien und Mexiko ist im Gange und die ersten Spitalszentren beginnen bereits mit der Patientenrekrutierung. Auch in Kanada schreitet die Auswahl der klinischen Studienstandorte voran.

„COVID-19 ist nach wie vor eine internationale Krise, und es besteht nach wie vor ein dringender Bedarf an der Entwicklung neuer Therapeutika, um die durch das Virus verursachte immunvermittelte Entzündung zu bekämpfen, insbesondere bei Hochrisikopatienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, erklärt Dr. Guillermo Torre-Amione, Chairman von Cardiol Therapeutics. „Mit der Ausweitung der LANCER-Studie auf prominente klinische Forschungszentren in Brasilien, Mexiko und Kanada sind wir nunmehr in der Lage, die Aufnahme der Patienten in die Studie zu beschleunigen und auf dem Weg zu unserem Ziel, die kardioprotektiven Eigenschaften von CardiolRx bei COVID-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder signifikanten Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erfassen, rascher voranzukommen.“