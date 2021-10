Positiver Ausgang: Tests zeigen die Überlegenheit des EcoGraf-Graphits auf!

Das nachhaltig hergestellte Batterieanodenmaterial von EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) übertrifft qualitativ das Referenzmaterial von bestehenden Herstellern, die zur Herstellung von Batteriegraphit aus Naturgraphit hochgiftige Flusssäure (HF) einsetzen. Das ist das Ergebnis eines umfangreichen Produktqualifizierungsprogramms, das Ecograf zusammen mit einem großen Anodenhersteller durchgeführt hat. Das Programm für den potenziellen Kunden sollte die Leistungsfähigkeit des HF-freien Produkts bewerten, das EcoGraf in seiner neuen Anlage für Batterieanodenmaterial in Westaustralien herstellen wird.

Die Aufbereitung der Produktprobe beinhaltete den Abschluss eines umfangreichen mechanischen Formgebungsprogramms unter Verwendung kommerzieller Anlagen in Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen Anlagenhersteller (siehe ASX-Ankündigung Commercial Scale Program Delivers 20% Product Yield Increase 14 July 2021), gefolgt von einer HF-freien-Reinigung durch eine Pilotanlage, die EcoGraf mit einer der führenden australischen Mineralprüfungsorganisationen errichtet hat, in der das Unternehmen seine Reinigungsprogramme vor dem Bau durchgeführt hat (siehe ASX-Ankündigung Pre-Construction Locked-Cycle Testwork Completed 27 May 2021).