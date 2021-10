Zwischen März 2020 und Ende Februar dieses Jahres konnte die Workday-Aktie von 107,75 auf 282,77 US-Dollar zulegen. Anschließend setzte eine Konsolidierungsphase ein, dabei fand Workday im Bereich von 220,00 US-Dollar einen tragfähigen Boden vor und konnte erneut in den Bereich seiner Jahreshochs zulegen. Noch ist es nicht gelungen die Rekordstände zu überwinden, einen Hinweis darauf liefert jedoch die letztwöchige und besonders starke Kerze. Sollte das Momentum weiter zugunsten der Bullen stehen, könnte durchaus eine Ausbruchsbewegung in den kommenden Tagen bevorstehen.

Signale abwarten!

Für greifbare Handelssignale mit Zielen am 161,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 300,42 US-Dollar bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 280,00 US-Dollar per Wochenschlusskursbasis. Dann könnte das favorisierte Long-Szenario greifen und Anlegern eine hübsche Rendite bescheren. Ein Kursrutsch unter das Niveau von 242,50 US-Dollar würde allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit der Rallye wecken, Abschläge auf 220,00 und darunter 200,00 US-Dollar kämen dann ins Spiel.