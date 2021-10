AIXTRON: Alle Aktien verkaufen oder?

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die AIXTRON-Aktionäre. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund sieben Prozent. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 20,88 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu AIXTRON erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 20,25 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Fallen-Angels-Jäger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute zum Schnäppchenpreis. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

Fazit: Diese AIXTRON-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.