Deka zieht sich aus Riester-Geschäft zurück / Sparkassen-Tochter beendet Vertriebsunterstützung von zwei Fonds-Sparplänen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Druck auf die künftige Bundesregierung zur Reform derprivaten Altersvorsorge steigt. Mit Deka Investments zieht sich ein weitererwichtiger Anbieter de facto aus dem Angebot von staatlich gefördertenRiester-Produkten für die Altersvorsorge zurück, wie das WirtschaftsmagazinCAPITAL (Ausgabe 11/2021, EVT 21. Oktober) berichtet. Die Riester-FondssparpläneDeka-Zukunftsplan Classic und Deka-Bonusrente sollen künftig nicht mehrvertrieblich unterstützt werden. Ein Deka-Sprecher bestätigte entsprechendeInformationen.Der Rückzug eines so großen Anbieters wie Deka erhöht den Druck auf die Politik,die staatlich geförderte private Altersvorsorge zu reformieren. SPD, Grüne undFDP haben sich in ihren Sondierungsverhandlungen auf einen Einstieg in eineteilweise Kapitaldeckung für die gesetzliche Rentenversicherung verständigt, siewollen die private Altersvorsorge durch einen öffentlich verantworteten Fondsstärken. Details dazu dürften erst im Zuge der anstehendenKoalitionsverhandlungen für eine Ampel-Regierung festgelegt werden. FDP undGrüne etwa favorisieren eine Aktienrente ohne Beitragsgarantie nach schwedischemVorbild. Die SPD ist hier noch zurückhaltend.