Liminal BioSciences gibt den Abschluss des Verkaufs des verbleibenden Geschäfts mit plasmabasierten Therapeutika bekannt

LAVAL, Quebec und CAMBRIDGE, England, 18. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Verkauf des restlichen Geschäftsbereichs für aus Plasma gewonnene Therapeutika des Unternehmens (das „zweite Closing") gemäß den Bedingungen des zuvor angekündigten Aktienkaufvertrags zwischen dem Unternehmen und Kedrion S.p.A. abgeschlossen wurde. („Kedrion").

Dieser Verkauf umfasste das Geschäft mit Ryplazim (Plasminogen, human-tvmh) („Ryplazim"), das über die Tochtergesellschaft von Liminal BioSciences, Prometic Biotherapeutics Inc. („PBT"), Inhaberin des biologischen Lizenzantrags („BLA") für Ryplazim. Die Gegenleistung, die Liminal BioSciences beim zweiten Abschluss erhielt, betrug 5,5 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich von Anpassungen. Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags zahlte PBT an Prometic Bioproduction Inc. („PBP"), eine Tochtergesellschaft von Kedrion, 5 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für die von PBP zu erbringenden Dienstleistungen. Liminal BioSciences hat durch die Veräußerung seines Geschäfts mit aus Plasma gewonnenen Therapeutika, einschließlich des Verkaufs seines Priority Review Vouchers, PBT, PBP und seiner Plasmasammelzentren, abzüglich der an Dritte, einschließlich PBP, geleisteten Zahlungen, einen Gesamtbetrag von rund 100,2 Millionen US-Dollar erzielt.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger, niedermolekularer Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Patienten mit fibrotischen Erkrankungen der Atemwege und anderen fibrotischen oder entzündlichen Erkrankungen konzentriert, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Der führende niedermolekulare Produktkandidat des Unternehmens, Fezagepras (PBI-4050), befindet sich in Großbritannien in einer klinischen Phase-I-Studie, in der mehrfach ansteigende Dosen an gesunden Probanden untersucht werden, und zwar in höheren Tagesdosen als in den zuvor abgeschlossenen klinischen Phase-II-Studien. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine vollständige Analyse des kompletten PK-Datensatzes aus der klinischen Phase-I-Studie mit mehreren aufsteigenden Dosen dazu beitragen wird, die Auswahl anderer potenzieller Indikationen für die weitere Entwicklung von Fezagepras zu bestimmen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen derzeit einen selektiven GPR84-Antagonisten und einen oralen, selektiven OXER1-Antagonistenkandidaten. Unsere GPR84- und OXER1-Antagonistenprogramme befinden sich derzeit in der präklinischen Phase.