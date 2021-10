Celigo ist das erste und einzige iPaaS-Unternehmen, das Geschäftsprozesse über mehrere Cloud-Anwendungen hinweg durch eine einzige vorgefertigte Integration automatisiert

Celigo Business Process Automations bieten End-to-End-Geschäftsprozessabläufe, die operative Exzellenz und bahnbrechendes Wachstum für mittelständische Unternehmen beschleunigen

SAN MATEO, Kalifornien, 18. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Celigo , der führende Anbieter von Integration Platform-as-a-Service ( iPaaS ) für den Mittelstand, hat die Verfügbarkeit der ersten und einzigen Produkte zur Geschäftsprozessautomatisierung angekündigt, die mehrere Cloud-basierte Anwendungen in eine zentrale Hub-Anwendung integrieren können. Mithilfe des Hubs als zentrale Quelle oder zentrales Ziel können Teams Dropdown-Menüs und sofort einsatzbereite Workflows verwenden, um einen gesamten Geschäftsprozess schnell zu automatisieren, indem alle erforderlichen Anwendungen in einen einzigen, zusammenhängenden Ablauf integriert werden. Die neuen Celigo-Produkte verwenden Best Practices mit eingebetteter Geschäftslogik, um manuelle Prozesse zu eliminieren, die Datenintegrität im gesamten Unternehmen zu gewährleisten und eine durchgängige Prozessautomatisierung ohne dass knappe, teure technische Ressourcen notwendig sind.