KEPLER CHEUVREUX stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: David Evans

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 90

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca von 9000 auf 9800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursentwicklung der AstraZeneca-Aktie sei anständig, aber uneinheitlich gewesen, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Zeitweise sei die Bewertung den hervorragenden Wachstumsaussichten und dem Potenzial einiger bahnbrechender Krebsmedikamente des Pharmakonzerns nicht gerecht geworden./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.