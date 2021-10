Absturz bei Powercell!

Powercell-Aktionäre dürften heute tieftraurig sein. So wird die Aktie rund fünf Prozent nach unten durchgereicht. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 16,18 EUR zu haben sind. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. Immerhin genügt ein Plus von rund fünfzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Diese finale Hürde liegt bei 18,58 EUR. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären.

Antizyklische Anleger könnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es heute einen ordentlichen Rabatt. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

