Nagarro SE: Nagarro unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition der ATCS Group

18.10.2021 / 15:35 CET/CEST

München, 18. Oktober 2021 - Nagarro hat heute mit den Aktionären von Advanced Technology Consulting Service, Inc. (ATCS) mit Sitz in New Jersey, USA, und ihren internationalen Tochtergesellschaften Vereinbarungen zur Übernahme der ATCS Group geschlossen. Der Umsatz der ATCS Group belief sich im Jahr 2020 auf rund 30 Mio. US-Dollar. Als Gesamtkaufpreis wurde ein mittlerer zweistelliger Millionen-US-Dollar-Betrag vereinbart, der im Jahr 2021 fällig wird, sowie ein kleinerer erfolgsabhängiger Earn-Out, der sich bis ins Jahr 2024 erstrecken kann. Nagarro wird die Übernahme aus innerhalb des Konzerns verfügbaren liquiden Mitteln finanzieren. Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet. Nagarro geht davon aus, dass die Akquisition der ATCS Group keinen wesentlichen Einfluss auf die geänderte Guidance für 2021 haben wird, die Nagarro am 20. September 2021 bekannt gegeben hat.