GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte für den Laborausrüster und Pharmazulieferer Sartorius laufen dank einer regen Nachfrage von Corona-Testherstellern und Impfstoffforschern hervorragend. Die Ziele für das Gesamtjahr hob das Unternehmen nach einem starken ersten Halbjahr erneut an. An der Börse kommt dies gut an und die Aktie stieg erst jüngst in den Dax auf.

DAS IST LOS BEI SARTORIUS: