18. Oktober 2021 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat eine Vereinbarung mit den Gesellschaftern des in den USA ansässigen Unternehmens Advanced Technology Consulting Service (ATCS) geschlossen, wonach sich die Unternehmen zusammenschließen, um Schlüsselmärkte und -branchen künftig besser zu adressieren. ATCS, ein etabliertes internationales Unternehmen, ist dank seiner strategischen Ausrichtung auf Marktnischen einschließlich digitaler Technologien, Daten und Analytik schnell gewachsen. Die Inc. 5000 hat ATCS in den vergangenen beiden Jahren unter die "am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen in den USA" eingestuft. Das Unternehmen verfügt über einen gut etablierten und stabilen Kundenstamm in verschiedenen Branchen, insbesondere in der Automobilindustrie und Life Sciences, mit Auftraggebern in den USA, Kanada, Deutschland, Indien, China und Australien.