FuelCell Energy – hier fliegt heute der Deckel weg

FuelCell Energy leuchtet heute in kräftigem Grün. So springt der Kurs um rund siebzehn Prozent nach oben. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 8,62 USD. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Anmerkung der Redaktion: Startet FuelCell Energy jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche FuelCell Energy-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 7,86 USD ausgelotet. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Für alle FuelCell Energy-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Sind das bei FuelCell Energy jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.