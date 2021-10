CREDIT SUISSE stuft Facebook Inc auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Facebook Inc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Facebook anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Es habe seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2022 minimal nach unten angepasst, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz zuletzt negativer Schlagzeilen boykottierten die Werbekunden das Social-Media-Portal nicht. Vielmehr profitiere das Unternehmen von steigenden Preisen für die im Auktionsverfahren vergebenen Werbeplätze./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 08:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.