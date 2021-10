Sachwert-Ticker: reconcept-Wertpapier läuft erfolgreich an, RWB kündet Ausschüttungen an, HMW Gruppe gelingt rentabler Exit

reconcept Green Bond II überschreitet 4-Millionen-Euro-Marke

Bereits wenige Wochen nach Vertriebsstart knackt der reconcept Green Bond II die 4-Millionen-Euro-Marke – diese und weitere News im Überblick.

Vor wenigen Wochen startete der Vertrieb des reconcept Green Bond II – nun hat das Angebot bereits die 4-Millionen-Euro-Marke überschritten, wie reconcept in einem aktuellen Newsletter verkündet. Ziel des Wertpapiers ist, die Anleger am langfristig anhaltenden Wachstum der erneuerbaren Energien teilhaben zu lassen. Das Angebot richtet sich an Investoren, die ihr Kapital nicht allzu lange binden wollen: Mit prognostizierten sechs Jahren hat der reconcept Green Bond II eine eher kurze Laufzeit. Das Wertpapier investiert in erster Linie in den Ausbau der reconcept-Projektentwicklung. Bisher gehören dazu beispielsweise Photovoltaikprojekte in Deutschland mit rund 560 Megawatt-Peak (MWp), die in den kommenden anderthalb Jahren um weitere 500 MWp erweitert werden sollen, sowie eine Pipeline von 300 Windenergieanlagen mit einer geplanten Nennleistung von 1.800 MW in Finnland.