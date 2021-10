DGAP-Media / 18.10.2021 / 17:22

TIMBERFARM ist seit Ende 2017 in der Elfenbeinküste tätig. Ursprünglich war man nach Afrika gekommen, um die Auslastung der damals neu erstellten TIMBERFARM-Kautschukfabrik in Panama durch zugekauften Rohkautschuk aus Afrika zu optimieren. Was man jedoch antraf, überstieg die Erwartungen bei Weitem. Die Elfenbeinküste ist nicht nur der weltweit größte Kakaoproduzent, sondern zählt mit einem jährlichen Produktionsvolumen von rund einer Million Tonnen auch zu den weltweit größten Kautschukproduzenten. Kautschuk ist in der Elfenbeinküste, insbesondere im und rund ums Wirtschaftszentrum Abidjan allgegenwärtig. Es gibt unzählige riesige Kautschukplantagen, Markt- und Sammelplätze für Rohkautschuk und etliche Fabriken, welche aus dem Rohkautschuk standardisierte TSR-Kautschukprodukte* herstellen.