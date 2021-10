Foto: finanzbusiness Solarisbank strebt im kommenden Jahr an die Börse Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 17 0 | 0 18.10.2021, 17:24 | Vorstandschef Roland Folz peilt das dritte Quartal 2022 für den IPO an - allerdings nicht in Frankfurt. Schwarze Zahlen seien in naher Zukunft aber nicht in Sicht.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer