TAGESVORSCHAU Termine am 19. Oktober 2021 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.10.2021, 17:34 | | 14 0 | 0 18.10.2021, 17:34 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. Oktober ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

08:00 CHE: Handelsbilanz 09/21

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 UsA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/21 08:00 CHE: Handelsbilanz 09/21

11:00 BGR: Leistungsbilanz 08/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 09/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 11:00 FRA OECD stellt langfristige Prognose zur Wirtschaftsentwicklung und den finanzpolitischen Herausforderungen bis 2060 vor 11:00 DEU: Online-Pressegespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Tourismusverbandes Meyer Themen: Aktuelle Tourismuspolitik und tourismuspolitische Hauptaufgaben der künftigen Bundesregierung BEL: Mitteilung der EU-Kommission zu Reformprozess der EU-Haushaltsregeln, Brüssel °

