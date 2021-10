Gemeinnützig tätige Stiftungen Europatagung in Wien eröffnet Nachrichtenagentur: news aktuell | 18.10.2021, 17:35 | | 21 0 | 0 18.10.2021, 17:35 | Wien (ots) - 400 Gäste diskutieren bis Mittwoch (20.10.) zum Generalthema "From

Andreas Treichl begrüßte als Präsident des Aufsichtsrats der ERSTE Stiftung dieGäste und stellte den Gästen den Studenten Kenan al Barede vor, der alsGeflüchteter nach Wien gekommen war und von seinen Erlebnissen berichtete.EFC-Präsident Angel Font ("la Caixa" Foundation) betonte: "Die aktuellenriesigen Herausforderungen - Klimakrise, Demokratieentwicklung, globaleUngleichheit - können nur gemeinsam in und mit der Gesellschaft lösen. DieCoronakrise und die rasche Entwicklung von Impfstoffen haben uns daseindrucksvoll vor Augen geführt."Delphine Moralis , die seit 2020 CEO des europäischen Stiftungsverbandes ist,erklärte in der Anmoderation des Startpanels: " Jede/r ist mit jedem verbunden,und als gemeinnützig tätige Stiftungen können wir die Brücken für Lösungen bauen- from crisis to opportunity. Aktuell sollte jede Stiftung auch eineKlimastiftung sein, also ihre gesamte Tätigkeit auch mit einem Fokus auf dieKlimakrise ausrichten."Treichl motivierte die Gäste: "Philanthropie und Unternehmen sollten auf dergleichen Linie sein und von der Politik entschlossenes Handeln einfordern -dieser Trend wird sich noch verstärken." Anne-Birgitte Albrectsen (LEGOFoundation) ging auf die junge Generation und die Verantwortung der Erwachsenenein: "Kreativität ist nicht auf Kinder beschränkt; Erwachsene sollten sich vonihnen inspirieren lassen. Mit unseren Handlungen jetzt entscheiden wir darüber,wie die Welt für sie wird. Stiftungen können hier mehr Risiken eingehen, denRegierungen und Verwaltungen vorausgehen und sie mitnehmen." Und auch derAktivist Kumi Naidoo appellierte: "Der philanthropische Sektor muss sich jetztin die Lösung der vernetzten Krisen stärker einbringen. Wir können nicht dieSymptome bekämpfen, sondern die Gründe der Krise, nun geht es umSysteminnovation, -redesign und -transformation." Dazu brauche es dieKreativität von Stiftungen und frische Perspektiven von jungen Menschen.Nach der Runde der Expert*innen aus Zivilgesellschaft und Philanthropie kam die

