Aktionäre von Steinhoff (WKN: A14XB9) schöpfen wieder Hoffnung, dass der erhoffte Befreiungsschlag am Ende doch noch gelingt. Grund ist eine Meldung des Konzerns heute, dass man von der Abteilung für Finanzaufsicht der südafrikanischen Zentralbank im Rahmen des angestrebten globalen Vergleichs grenzgrenzüberschreitende Überweisungen genehmigt bekommen hat. Das Zockerpapier schießt in der Spitze um +30% auf 0,174 € in die Höhe. Aktuell sind es immer noch +8,5%.