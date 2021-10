Jetzt ist es amtlich! Valneva-Impfstoff fast ohne Nebenwirkungen. 

Heute ist es endlich soweit. Der französische Impfstoffentwickler Valneva hat die Ergebnisse der finalen Phase-III-Studie seines Corona-Impfstoffs VAL2001 vorgestellt und konnte dabei vollends überzeugen. Denn von den mehr als 4000 Probanden, die in zwei Gruppen geteilt wurden, klagten diejenigen Teilnehmer, die VAL2001 verabreicht bekamen, über deutlich weniger Impfreaktionen und Nebenwirkungen als die Teilnehmer, die einen Alternativ-Impfstoff bekamen.

Da die Wirksamkeit in beiden Gruppen nahezu identisch war – es gab keinen einzigen schweren Krankheitsverlauf – plant Valneva also umgehend, den Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde zu stellen. Der Konzern rechnet noch im vierten Quartal mit der Zulassung, sodass noch in diesem Jahr ein Impfstoff auf Totviren-Basis die Palette der Wirkstoffe komplettieren könnte.

Die Aktie honoriert die tollen Ergebnisse mit einem Anstieg von rund 40 Prozent! Doch sollten Anleger jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen? Oder lieber einen kleinen Rücksetzer abwarten? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer exklusiven Valneva-Studie, die Sie heute angesichts angesichts der veröffentlichten Studienergebnisse ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.