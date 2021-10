Nemetschek als strong buy!?

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Nemetschek schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund zwei Prozent. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 93,84 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die für die Zukunft von Nemetschek eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

