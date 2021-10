Abivax veröffentlicht hervorragende Daten zur Langzeitwirksamkeit von ABX464 in einer Phase-2b-Erhaltungsstudie in Colitis ulcerosa

18.10.2021

Beeindruckende klinische Remissionsrate von 58,4% (ITT) in 101 Patienten nach 48-wöchiger einmal täglicher Behandlung mit 50mg ABX464 belegt sowohl die anhaltende als auch die verbesserte Wirksamkeit

Das gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil bestätigt das Potenzial von ABX464 als chronische Behandlungsoption

Der Start des globalen klinischen Phase-3-Programms mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa befindet sich in der Vorbereitung: das "End-of-Phase-2-Meeting" mit der US-amerikanischen Behörde (FDA) findet im vierten Quartal 2021 statt und die wissenschaftlichen Beratungen mit der europäischen Behörde (EMA) sind für Anfang des ersten Quartals 2022 geplant

Die auf der UEG Week Virtual 2021 abgehaltene Late-Breaking-Abstract Präsentation sowie das Live-Industry-Symposium sind nun öffentlich verfügbar

PARIS, Frankreich, 18. Oktober 2021 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs modulieren, gibt heute neue Ergebnisse einer erweiterten Anzahl an Patienten aus ihrer laufenden offenen Phase-2b-Erhaltungsstudie zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU) bekannt. Nach Ende der Induktionsstudie setzten diese Patienten ihre Behandlung mit einer einmal täglichen, oralen Einnahme von 50mg ABX464 fort. Diese neuesten Daten aus der laufenden Erhaltungsstudie (Stichtag: 15. September 2021) wurden am 4. Oktober auf der UEG Week Virtual 2021 in einer Late-Breaking Abstract Präsentation von der leitenden Prüfärztin Prof. Séverine Vermeire vorgestellt und sind nachfolgend zusammengefasst. Die Ergebnisse bekräftigen das Potenzial von ABX464, eine im Behandlungsverlaufs sowohl anhaltende als auch verbesserte Wirksamkeit zu erzielen, wobei das Molekül weiterhin ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufwies.