Bayer: Da stimmt doch etwas nicht…

Bayer-Aktionäre haben heute erneut Sorgenfalten auf der Stirn. Sah es zum Ende vergangener Woche so aus, als könne die Aktie endlich nach zwei Monaten und vier vergeblichen Anläufen die Marke von 48 Euro knacken, verliert der Kurs heute fast drei Prozent. Und das obwohl sich nahezu alle Analysten einig sind, dass der Chemie-Riese komplett unterbewertet ist. Erst heute hat JPMorgan seine neue Studie vorgestellt…

Die Investmentbank bleibt bei ihrem Urteil “overweight” und belässt ihr Kursziel bei 67 Euro. Damit reiht JPMorgan ein in eine ganze Serie positiver Analystenkommentare in den vergangenen Tagen. Die DZ Bank sieht Bayer beispielsweise bei 63 Euro als fair bewertet an. Bernstein Research ist noch etwas optimistischer und gibt 75 Euro als Kursziel aus. Den Vogel schießt allerdings die UBS ab mit einer Zielmarke von 83 Euro!

Die Experten sind sich also einig. Die Börse sieht das heute zumindest etwas anders… Sollten Anleger die aktuelle Schwäche zum Kauf nutzen? Wann kann Bayer das Potenzial überhaupt freisetzen? Und wie groß sind die Risiken aus der unsäglichen Glyphosat-Affäre?

