KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS Rational steigen - Berenberg hebt Ziel auf 1170 Euro Von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank befeuert sind am Montag die Aktien von Rational deutlich gestiegen. Die Papiere schlossen gut drei Prozent im Plus bei 818,00 Euro. Der MDax der mittelgroßen Werte notierte geringfügig im Plus. …