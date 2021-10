Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölpreise geraten nach neuen Höchstständen unter Druck Die Ölpreise sind am Montag nach neuen Höchstständen am Nachmittag unter Druck geraten. Noch am frühen Morgen hatten die Ölpreise mehrjährige Höchststände erreicht. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,60 …