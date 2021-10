MEDIQON Group AG: Veränderungen im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Vorstandsvertrag mit Herrn Dirk Isenberg zum Ablauf des 18.10.2021 in bestem gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Mathias Saggau dazu:

"Ich möchte Herrn Isenberg im Namen aller Wegbegleiter bei der MEDIQON Group AG meinen Dank und meine Wertschätzung für jahrelange Verdienste, Loyalität, und viel Herzblut ausdrücken. Herr Isenberg hat die Transformation der Gesellschaft zu einer Holding in den letzten Jahren hervorragend begleitet und geprägt. Privat wie für seine künftige berufliche Rolle möchte ich meine besten Wünsche ausdrücken."

Dirk Isenberg hat die Gesellschaft 1998 gegründet und 2005 an die Börse geführt. Nach dem Verkauf des operativen Geschäfts 2018 hat Herr Isenberg die Weiterentwicklung zu einer Holding als Vorstandsprecher geführt.

Dirk Isenberg dazu:

"Die Transformation der MEDIQON Group AG in eine Holding ist vollzogen. Die Mannschaft steht, das Unternehmen ist bestens aufgestellt und wird noch viele Erfolge feiern. Dieser glückliche Umstand ermöglicht es mir, mich ,back to the roots' zu orientieren, um wieder operative Managementverantwortung zu übernehmen. Ich danke meinen Kollegen in Vorstand und Aufsichtsrat für die offene, konstruktive und stets der Sache verpflichtete Zusammenarbeit "

Mit Ausscheiden von Herrn Isenberg hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 19.10.2021 die bisherige Prokuristin Marlene Carl als Finanzvorständin (CFO) berufen. Der amtierende Vorstand Jan-Hendrik Mohr wird zum 19.10. Vorstandsvorsitzender (CEO).

Marlene Carl und Jan-Hendrik Mohr erklären dazu gemeinsam:

"Wir bedanken uns für das große Vertrauen in unsere gemeinsame Arbeit und freuen uns, das weitere starke Wachstum der MEDIQON Group AG als Vorstände voran treiben zu dürfen. Bei Dirk Isenberg bedanken wir uns für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und sind glücklich, mit ihm als großen Aktionär der Gesellschaft auch künftig eng zusammen zu arbeiten."

