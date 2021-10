DGAP-News Nabati Foods arbeitet mit Satau-Tazé zusammen, um Nabati Plant Eggz in Quebec zu vertreiben Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 18.10.2021, 18:53 | | 46 0 | 0 18.10.2021, 18:53 | DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Nabati Foods arbeitet mit Satau-Tazé zusammen, um Nabati Plant Eggz in Quebec zu vertreiben



18.10.2021 / 18:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nabati Foods arbeitet mit Satau-Tazé zusammen, um Nabati Plant Eggz in Quebec zu vertreiben

Nabati Foods Global Inc. (ISIN: CA62955C1086 ; WKN: A3C4PW), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, geht eine Partnerschaft mit Satau-Tazé ein, um sein pflanzliches Ei-Produkt Nabati Plant Eggz in Quebec zu vertreiben. Satau-Tazé ist ein verlässlicher Lieferant für Gesundheits- und Lebensmittelgeschäfte in ganz Quebec und den benachbarten Provinzen. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Produkten, wobei die neuesten Trends und Innovationen im Lebensmittelbereich stets im Auge behalten werden. Nabati Plant Eggz wird in flüssiger Form in 355-ml-Flaschen im Kühlbereich verkauft. Jede 100-Kalorien-Portion enthält sechs Gramm Eiweiß, zwei Gramm Ballaststoffe und kein Cholesterin. Nabati Plant Eggz werden aus Lupinen- und Erbsenprotein hergestellt und sind gluten- und sojafrei, wodurch sich das Produkt von anderen flüssigen pflanzlichen Ei-Alternativen, die derzeit auf dem Markt sind, unterscheidet. "Die Zusammenarbeit mit Satau-Tazé wird Nabati Foods dabei helfen, Nabati Plant Eggz für unsere gesundheitsorientierten Kunden in ganz Quebec verfügbarer zu machen und gleichzeitig die Marke neuen potenziellen Kunden vorzustellen", sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods und fügte hinzu: "Nabati Foods ist stolz darauf, das erste kanadische Unternehmen zu sein, das ein pflanzliches Flüssigei-Produkt entwickelt hat, um es mehr Menschen zu ermöglichen, natürliche, einfache und gesunde pflanzliche Lebensmittel zu genießen, ohne auf klassische Frühstücksgerichte verzichten zu müssen. Nabati Foods hat das Nabati Plant Eggz entwickelt, um gesundheitsbewusste Verbraucher zu unterstützen, die die Umwelt schützen bzw. mehr pflanzliche Lebensmittel in ihre Ernährung integrieren möchten. Unsere Ei-Alternative bietet das gleiche Kocherlebnis wie Hühnereier, einschließlich gleicher Textur und Konsistenz." Seite 2 ► Seite 1 von 7





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer