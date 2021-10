Heute bei Steinhoff Gewinne einstreichen?

Steinhoff lässt heute die Sektkorken knallen. Immerhin kann sich die Aktie um rund sieben Prozent nach oben schieben. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Dieser Wendepunkt liegt bei 0,12 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 0,13 EUR steht. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Steinhoff heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Steinhoff kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.