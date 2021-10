ThreatConnect bringt Risk Quantifier 6.0 auf den Markt und bringt damit die Innovationen bei der Quantifizierung von Cyberrisiken weiter voran

ThreatConnect Inc., führend bei der Reduzierung der Komplexität und Ermöglichung einer besseren Entscheidungsfindung in der Cybersicherheit, brachte heute ThreatConnect Risk Quantifier 6.0 (RQ 6.0) auf den Markt. Damit setzt das Unternehmen seine Innovationstätigkeit im aufstrebenden Bereich der Quantifizierung von Cyberrisiken fort.

Mit RQ 6.0 verfügen Unternehmen, die sich mit der Quantifizierung von Cyber-Risiken im Finanzbereich beschäftigen, über die Möglichkeit, komplette FAIR-Szenarien durch die Nutzung halbautomatischer FAIR-Szenarien und eine vollständige Automatisierung in einer zentralen Plattform zu erreichen.

FAIR ist ein internationaler Standard, der Unternehmen dabei unterstützt, das Bewusstsein und das Verständnis für die Quantifizierung von Cyberrisiken zu schärfen. Organisationen, die FAIR in ihren Programmen zur Quantifizierung von Cyberrisiken (CRQ) implementieren, haben mit Subjektivität, Geschwindigkeit und Umsetzbarkeit zu kämpfen. Aus diesem Grund bietet RQ 6.0 jetzt halbautomatische FAIR-Szenarien, die FAIR weitgehend automatisieren. Dies senkt die Komplexität und verkürzt die Amortisierungszeit für die Kunden.

Halbautomatische FAIR-Szenarien befassen sich mit einem der schwierigsten Aspekte der Quantifizierung von Cyber-Risiken – der Berechnung der Häufigkeit von Schadensereignissen und deren Komponenten. RQ kombiniert Daten aus dem Unternehmen mit eigenen Modellen, um die Fähigkeiten von Angreifern in Relation zur Stärke der Verteidiger zu beurteilen. Die Anwendung dieser automatisierten Berechnung gemäß FAIR liefert innerhalb des FAIR-Rahmens in konkretes Handeln umsetzbare, datengestützte Ergebnisse und unterstützt Unternehmen dabei, ihre manuellen Prozesse in skalierbare Verteidigungsmechanismen zur Abwehr der komplexen Risiken umzuwandeln, denen sie ausgesetzt sind.