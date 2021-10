Deel bringt Serie-D-Finanzierung in Höhe von 425 Mio. USD auf, um die Zukunft der Arbeit weiterhin zu transformieren

Deel, das Unternehmen für Einstellungen aus der Ferne, das weltweit Karrierehindernisse aus dem Weg räumt, hat heute den Erhalt einer Serie-D-Finanzierung in Höhe von 425 Millionen USD bekanntgegeben, womit sich der von dem Unternehmen aufgebrachte Gesamtwert auf über 630 Millionen USD erhöht. Mit der neuesten Finanzierungsrunde beläuft sich der Wert des Unternehmens auf 5,5 Milliarden USD. Deel ist mit dieser Investition zum am höchsten bewerteten Unternehmen im globalen Bereich Einstellungen, Zahlungen und Compliance geworden.

Deel Interface (Graphic: Business Wire)

Diese neue Finanzierungsrunde wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen Coatue geleitet. Die Partner Rahul Kishore und Lucas Swisher leiteten den Deal. Mehrere neue und bisherige Investoren beteiligten sich ebenfalls an dieser Runde, darunter Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, der YC Continuity Fund, Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo sowie über 40 der führenden Betreiber der Welt.

Seit der Gründung von Deel im Jahr 2019 verfolgt das Team – das von vier auf 400 Beschäftigte gewachsen ist – den Auftrag, Telearbeit für Teams und Unternehmen überall auf der Welt besser zugänglich zu machen und das beste Onboarding-Erlebnis für Beschäftigte zu entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Heute erfinden Unternehmen die Art und Weise neu, wie neue, flexible Arbeitsverhältnisse aussehen, um Top-Talente für sich zu gewinnen und zu behalten. Deel räumt Einstellungshindernisse aus dem Weg und schafft Chancen für alle. Dafür stellt das Unternehmen eine Plattform, Werkzeuge und Flexibilität bereit, die es Teams ermöglichen, immer und überall Erfolg zu haben, wann und wo sie arbeiten wollen.

Deel betreut mehr als 4.500 Kunden weltweit in über 150 Ländern, darunter Marken wie Coinbase, Intercom und Shopify. Ganz gleich, ob ein Unternehmen eine hybride oder eine vollständig aus der Ferne organisierte Arbeitsumgebung übernehmen oder Talente aus der ganzen Welt einstellen möchte – die Technologien von Deel bieten beispiellose Ressourcen u. a. für Gehaltsabrechnungen, Personalwesen, Compliance, Sonderzulagen und Zusatzleistungen, die für Einstellung und Organisation eines globalen Teams erforderlich sind – etwas, für dessen Erledigung Unternehmen zuvor ein gesamtes internes Team gebraucht hätten. Mit Deel können Unternehmen Mitarbeiter und Auftragnehmer in weniger als 5 Minuten regelkonform einstellen, ohne dass dafür ein lokales Büro notwendig wäre. Unternehmen können ihre Teams auch mit einem Klick in mehr als 120 Währungen bezahlen.