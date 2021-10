DGAP-News: First Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges FIRST HYDROGEN BAUT ZWEI MIT WASSERSTOFF-BRENNSTOFFZELLEN ANGETRIEBENE LEICHTE DEMONSTRATIONS-NUTZFAHRZEUGE 18.10.2021 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zur sofortigen Veröffentlichung TSXV/FHYD/OTC/PURXF/FSE/FIT



FIRST HYDROGEN BAUT ZWEI MIT WASSERSTOFF-BRENNSTOFFZELLEN ANGETRIEBENE LEICHTE DEMONSTRATIONS-NUTZFAHRZEUGE

Vancouver, B.C., 18. Oktober 2021 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: PURXF) (FSE:FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass es das vorläufige Design seiner leichten Demonstrations-Nutzfahrzeuge für den britischen Markt in Zusammenarbeit mit AVL Powertrain Limited ("AVL") und Ballard Power Systems Inc ("Ballard") erfolgreich abgeschlossen hat. Im Einklang mit den abgeschlossenen Verträgen, die in der Pressemitteilung vom 11. Juni 2021 bekanntgegeben wurden, hat das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Bau von zwei mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebenen leichten Demonstrations-Nutzfahrzeugen in den AVL-Werken im Vereinigten Königreich begonnen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen. Diese Fahrzeuge werden den MAN eTGE als Ausgangsmodell verwenden. Sie werden mit der FCgen(R)-LCS-Brennstoffzelle der neuesten Generation von Ballard ausgestattet, die den Fahrzeugen eine Reichweite von über 500 Kilometern verleiht.

Diese Fahrzeuge ermöglichen es First Hydrogen, potenziellen Kunden die Möglichkeiten eines mit Wasserstoff betriebenen Null-Emissions-Leichtfahrzeugs zu demonstrieren, einschließlich der Kombination von Reichweite und Nutzlast, Anhängelast und Betankungszeit. Zudem können detaillierte Spezifikationen von Kunden eingeholt und künftige Aufträge für das kundenspezifische Design auf dem britischen, europäischen und nordamerikanischen Markt gesichert werden.