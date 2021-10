Wer vermag die Zukunft eines Unternehmens am besten einzuschätzen? Die Insider eines Unternehmens!

Deshalb kann man dieser News für mein Dafürhalten gar nicht genug Gewicht beimessen, welches sogar noch durch Insiderkäufe am Markt zusätzlich potenziert wird.

Follow the money – folge dem Geld – und dieses fließt durch die Insider gerade in das eigene Unternehmen!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gibt bekannt, dass 100% der Vergütung für 15 Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte, für den Rest des Kalenderjahres 2021, in Stammaktien des Unternehmens, anstelle von Barmitteln, erfolgt. Infolge dessen erwartet das Unternehmen bis Ende Dezember 2021 Bareinsparungen von etwa 2,1 Millionen Dollar.

Wie können wir unser Vertrauen – und unsere Verbundenheit mit den Aktionären – besser demonstrieren, als das die 15 ranghöchsten Führungskräfte des Unternehmens gewählt haben ihre Vergütung in Stammaktien anstelle von Bargeld zu beziehen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Aktionären von dem langfristigen Wert, den wir schaffen, zu profitieren. Kiran Sidhu, CEO Halo Collective (WKN: A3C9VV)

News-Fazit:

Wenn das Management lieber Aktien als Cash für die Bezahlung seines Salärs nimmt, dann hat dies in meinen Augen sehr hohe Bedeutungskraft, denn im Endeffekt wollen auch sie von den Kurssteigerungen profitieren. Nur ein Insider hat den Zugriff auf Insiderinformationen und kann die kurzfristige Wirtschaftsleitung des Unternehmens am besten abschätzen. Gleichzeitig wirkt sich so ein Akt positiv auf die Cash-Bilanz des Unternehmens aus.

Konsultiert man canadianinsider.com, dann erfährt man, dass nicht nur Kiran Sidhu, der CEO von Halo Collective (WKN: A3C9VV), sondern auch, Kathy Field und Andreas Met zusätzlich Halo-Aktien zugekauft haben, was das positive Licht, welches die aktuelle News auf das Unternehmen wirft, noch mehr verstärkt.

Dieses Insider-Manöver könnte vielleicht mit einer möglichen Neubewertung von Halo mit einem potentiellen Bar-X Spin-out zusammenhängen:

Die Bar-X Farm (44% in Besitz von Halo Collective (WKN: A3C9VV)) umfasst ein Landpaket von 647 Hektar, von dem bereits 25 Hektar (62 Acre) von der kalifornischen Behörde CDFA (California Department of Food and Agriculture) für den Cannabisanbau lizenziert sind (auch dieses Detail ist noch nicht öffentlich). Somit ist die Bar-X Farm der größte bewilligte Cannabis-Einzelstandort in Kalifornien.

Aber auch im nationalen Vergleich kann Triangle punkten und liegt an sechster Stelle der größten Cannabisfarmen der USA, weit vor bekannten börsennotierten Firmen wie Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) mit einem Börsenwert von fast 2 Milliarden CAD, Curaleaf Holdings (CSE: CURA) mit einer Bewertung von 8,3 Mrd. CAD oder auch vor einer Columbia Care (NEO: CCHW), die 1,6 Mrd. CAD auf die Börsenwaage bringt.

Quelle Präsentation

Auf der Seite der US-amerikanischen Börsenaufsicht hat die Triangle Canna Corp., die zu 44% im Besitz von Halo Collective (WKN: A3C9VV) steht und Besitzer der Bar-X Farm ist, ein überaus interessantes Dokument veröffentlicht. Weitere 44% gehören Green Matter Holdings, einem Unternehmen, das schon große Erfahrung im Betrieb von große Cannabisfarmen hat, weil es in Kalifornien eine der 15 größten Anlagen der Vereinigten Staaten betreibt (40 Acre).

Bedeutungsschweres SEC-Dokument

Auf der Webseite der US-amerikanischen Börsenaufsicht kann man folgendes Dokument abrufen:

Wie eingangs schon ausgeführt, würde der Wert von Triangle beim Börsengang rund 240 Mio. USD betragen. Auf Halo Collective (WKN: A3C9VV) sollte so ein Wert von genau 72,6 Mio. USD (90,1 Mio. CAD) entfallen, was den derzeitigen Halo-Börsenwert von 70 Mio. CAD um einiges übersteigt.

Fazit:

Gelingt die geplante Finanzierung wie angedacht, dann würde es Tringle mit 75 Millionen in der Tasche leicht fallen, die notwendigen Vorbereitungen für die Cannabis-Pflanzsaison 2022 zu treffen, sodass man schon im ersten Jahr mit einem gewaltigen Ertrag rechnen kann. Geplant sind 62 Acre „Freiland-Cannabis“ und 17 Acre Glashaus-Cannabis. Verantwortlich dafür wird Jed Morris sein, der Gründer und Executive Chairman von Green Matter Holdings ist, dem flächenmäßig achtgrößten Cannabisunternehmen (40 Acre) Kaliforniens.

Wirft man einen Blick auf die Börsenbewertung von Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL), Curaleaf Holdings (CSE: CURA) oder auch Columbia Care (NEO: CCHW) mit Bewertungen von 1,8 Mrd. CAD bis über 8 Mrd. CAD, die flächenmäßig aber weit hinter der Triangle Corp. zurückliegen, dann erkennt man das Potential sehr schnell. Bei Triangle kann man, dies ins Kalkül ziehend, ohne zu übertreiben, auf eine Verzehnfachung des Wertes spekulieren. Da man nach einer 75 Mio. USD Infusion davon ausgehen kann, dass keine weiteren Kapitalmaßnahmen mehr notwendig sein dürften, wird auch der Beteiligungswert von Halo Collective (WKN: A3C9VV) konstant gleich groß bleiben können, sodass ein Wert von 900 Mio. CAD als nicht unplausibel erscheint, fast 13-Mal höher als der derzeitige Börsenwert von Halo.

Ein ähnliches Szenario soll angeblich bei Arkanda, in die die Bophelo-/Lesotho- und Canmart-/UK-Assets eingebracht werden sollen, in Planung sein.

Halo Collective Inc.*

Hier offeriert sich eine gigantische Chance für den Anleger, denn Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat in meinen Augen zweifellos das größte Potential im gesamten „Cannabis-Kosmos“! Derzeit erzielt das Unternehmen Quartalsumsätze von 9-10 Mio. USD und übertrifft damit die eigene Umsatzprognosen.

Das Unternehmen erzielte im ersten bzw. zweiten Quartal 2021 einen Rekordumsatz von 9,9 Mio. USD bzw. 9,1 Mio. USD, was einer Steigerung von 123% bzw. 74% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für eine Fortsetzung dieses Trends sprechen die erst kürzlich veröffentlichten Verkaufszahlen für den August 2021.

Halo war in der Lage, den Umsatz gegenüber dem Vorjahr quasi zu verdoppeln! Der Monatsumsatz für August 2021 liegt mit 3,9 Millionen US-Dollar (4,9 Mio. CAD) 94 % über dem von August 2020.

Abseits des bestehenden und stetig wachsenden US-Geschäfts gibt es aber Assets, die in dieser Firma schlummern, die an Größe nicht zu überbieten sind. Diese kann man in drei Kategorien zusammenfassen:

Arkanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist im Begiff ihre Assets

Bophelo – größter genehmigter Cannabis Anbau der Welt, Lesotho,

Canmart – Cannabisimport und Handelslizenz UK

in die, unter der Leitung vom ehemaligen Canaopy-Manager Tej Virk stehende Arkanda Corporation einzubringen. Gerüchte besagen, dass sich die Akanda Corp. unter Zuhilfenahme von Boustad Securities um ein Nasdaq-Listing bemüht. Im Zuge dessen sollen die notwendigen Gelder für den Ausbau der 200 Hektar großen Pflanzkapazität aufgenommen werden.

Bophelo hat erst kürzlich den Status eines GACP-Produzenten erlangt und ist berechtigt, in die EU zu exportieren. Ein erster Vertrag mit der deutschen Cantourage GmbH wurde unterzeichnet.

Vor wenigen Wochen waren die Boustad Securities-Manager in Lesotho zu Gast und haben sich vor Ort ein Bild gemacht.

Auch nach einem Nasdaq-Listing von Arkanda sollte Halo Collective (WKN: A3C9VV) immer noch Großaktionär sein (~50%) und eine Bewertung von 150-200 Mio. USD ist durchaus vorstellbar.

Die Canmart Ltd. im Vereingten Königreich hat schon zahlreiche für den Import notwendige Lizenzen und betreibt ein ebenfalls lizenziertes 25.000 Quadratfuß (über 2.300 qm) großes Logistiklager im Südosten von England. Canmart verfügt bereits über von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency erteilten Großhandels- und Sonderlizenzen.

Triangle

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist im Besitz von rund 50% der größten Cannabisfarm Kaliforniens, der Bar-X Farm! Die notwendigen Lizenzen wurden beantragt und mit Vorarbeiten wurde begonnen. Ein kritischer Punkt in Kalifornien ist immer die Suche nach Wasser (das für die Bewässerung der Cannabisplantage notwendig sein wird). – Hier war man mehr als nur erfolgreich: Die frisch gebohrte Wasserquelle liefert 4.500 Liter pro Minute!!!

Auch hier wird gemunkelt, dass man auch für diese Einheit ein separates Listing an einer Hauptbörse anstrebt. Eine Bewertung könnte ebenfalls in einer Region von 150-200 Mio. USD angesiedelt sein.

Kalifornische Expansion:

Im US-amerikanischen Hauptmarkt in Kalifornien hat man große Pläne:

Flowershop – VIP-Cannabismarke, und

drei Hollywood-Dispensaries!

Ende 2020 schloss Halo Collective (WKN: A3C9VV) eine mit Spannung erwartete Partnerschaft mit FlowerShop*, einer konzeptionellen Wellnessmarke, ab und zusammen mit dem Partner und Schlüsselmitglied G-Eazy, einem amerikanischen Rapper und Produzenten aus Oakland, Kalifornien, ging man nun mit Flowershop in den Verkauf!

Der kürzlich gestartete Onlineverkauf, der nur auf die Bay-Area bei Los Angeles beschränkt war, erwies sich als voller Erfolg. Binnen weniger Stunden waren die Produkte ausverkauft.

Aktuelles Photo: G-Eazy + Halo Labs-CEO Kiran Sidhu

Gerald Gillum aka G-Eazy wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Collective (WKN: A3C9VV) produziert und Halo ist auch an Flowershop beteiligt. .

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 20 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

„Dispensaries“ werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Gleich drei Highend-Geschäfte mit angeschlossenem Lieferservice möchte Halo Collective (WKN: A3C9VV) noch in diesem Jahr eröffnen.

Erst vor kurzem gab Halo Collective (WKN: A3C9VV) bekannt, dass man mit der Errichtung des ersten shops begonnen hat und mit einer Eröffnung ist nochheuer zu rechnen ist.

Fazit:

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Collective (WKN: A3C9VV) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen, und so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte.

Helmut Pollinger