Klimaministerium geplant & Deutschlands Energiepolitik-Irrweg – TE Wecker am 19. Oktober 2021

Ein Ministerium soll das Klima schützen ++ Stimmung unter den Landwirten so schlecht wie nie – immer mehr geben auf ++ Aldi fordert Neuausrichtung der Agrarpolitik ++ Spahn: Die „pandemische Lage“ kann fallen ++ Deutschlands Irrweg in der Energie- und Klimapolitik: Pressekonferenz in Berlin ++ Umfrage: Mehrheit für Atomkraftwerke. Internationale Atomenergiebehörde: weltweit erhöhte Nachfrage nach Kernkraft.

