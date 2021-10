Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler ACE Power ein und sichert sich Zugang zu einer ein GW+ Pipeline in Australien

Vorrangiger Zugang zu Solar- und Batteriespeicheranlagen in Australien

Signifikante Erweiterung der Pipeline von Pacifico von mehr als 2,1 GW auf über 3,1 GW

Dritte neue Partnerschaft im laufenden Jahr im Einklang mit dem Ziel, eine Plattform zum Kapitalmarkt für Projektentwickler zu werden

Erster Schritt Pacificos um außerhalb Europas zu wachsen

Grünwald, 19. Oktober 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die „Gesellschaft", „Pacifico"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat heute eine Erstgebotsvereinbarung (Right of First Offer agreement) mit ACE Power Development Pty Ltd and ACE Power Operations Pty Ltd („ACE Power"), einem Entwickler erneuerbarer Energien mit Sitz in Australien, unterzeichnet. Die Partnerschaft gewährt Pacifico vorrangigen Zugang zu ACE Powers Pipeline von derzeit mehr als einem GW in Australien.

Die aktuelle Pipeline von ACE Power besteht hauptsächlich aus neun über Australien verteilten Solarprojekten. Jedes Projekt soll mit Batteriespeichern kombiniert werden. Das erste Projekt soll bis 2024 abgeschlossen sein. Gemäß der Erstgebotsvereinbarung erhält Pacifico das Recht, aber nicht die Pflicht, das erste Angebot für den Erwerb der von ACE Power entwickelten Projekte abzugeben, sobald ein Projekt baureif wird. In enger Abstimmung werden ACE Power und Pacifico vor der kommerziellen Inbetriebnahme die Finanzierungs- und Stromabnahmeverträge strukturieren, um die Finanzierungstruktur genau an die Bedürfnisse der Gesellschaft als langfristige Betreiberin der Solarparks anzupassen.

Andy Scullion, Mitgründer von ACE Power und ehemaliger Geschäftsführer von Wirsol Australien: „Wir freuen uns, unser lokales Branchenwissen und unsere technische Erfahrung mit der Kapitalmarktexpertise von Pacifico in einer langfristigen Partnerschaft zu kombinieren, um qualitativ hochwertige Projekte auf effiziente Weise zu realisieren. Mit einer Pipeline von mehr als einem GW an Solarprojekten, die alle mit Batteriespeichern kombiniert werden sollen, sind wir gut aufgestellt, um Australien bei der Dekarbonisierung und Stabilisierung seines Stromnetzes zu helfen."

Das Team von ACE Power hat in den letzten 20 Jahren eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Solar-, Batteriespeicher- und Windprojekten mit einer Gesamtleistung von über 2,5 GW weltweit gespielt. Von diesen Projekten sind derzeit über 1,2 GW in Australien in Betrieb. ACE Power wird mittelbar von der Pelion Green Future Neo GmbH unterstützt, die auch der mittelbare Mehrheitseigentümer der Gesellschaft ist, was einen Interessengleichlauf sicher stellt.