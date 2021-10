Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zur Flüchtlingsproblematik in Polen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.10.2021, 05:50 | | 14 0 | 0 19.10.2021, 05:50 | AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Flüchtlingsproblematik in Polen: "Die Europäische Union wäre vor fünf Jahren an der Flüchtlingskrise fast zerbrochen. Der Staatenklub der Europäer hatte Bestand, doch das verbindende Band ist seitdem schwer überspannt. Nun könnte die Festigkeit einer neuen Belastungsprobe ausgesetzt werden. Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko nutzt Flüchtlinge gezielt als Waffe, um das Band zum Reißen zu bringen."/al/DP/ngu



