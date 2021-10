Nabati Foods weitet seinen Vertrieb nach Asien und Übersee aus

Vancouver, B.C. - 11. Juni 2021 - Nabati Foods Global Inc. (CSE: MEAL) („Nabati Foods“ oder das „Unternehmen“), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das vollwertige und natürliche Lebensmittel auf Pflanzenbasis für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, gibt bekannt, dass seine Produkte jetzt in Hongkong, auf den Jungferninseln und Hawaii erhältlich sind.

Der milchfreie Chocolate Cheesecake (Käsekuchen in der Geschmacksrichtung Schokolade) von Nabati Foods wird in den Filialen von Natures Village in Hongkong erhältlich sein, einer Gesundheits- und Lifestyle-Kette mit sieben Standorten im Großraum Hongkong, in dem 7,6 Millionen Menschen leben. Google-Trends verzeichnen einen Anstieg der Suche nach dem Begriff „vegan“ in Hongkong um mehr als 250 % in den letzten fünf Jahren. Laut einem Bericht von Statista aus dem Jahr 2019 wird die flexibel-vegetarische Bevölkerung in Hongkong auf fast 24 % geschätzt.

„Unsere Mission, die Entwicklung von Lebensmitteln anzuführen, bedeutet, unsere geografische Präsenz über Nordamerika hinaus zu erweitern“, sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods. „Wir freuen uns sehr, mit einer so starken, gut etablierten und gesundheitsbewussten Marke wie Natures Village zusammenzuarbeiten, um unser Debüt auf dem lukrativen asiatischen Markt zu geben.“

Die milchfreien Cheesecakes von Nabati Foods sind jetzt auch bei Quality Food St. Croix auf den amerikanischen Jungferninseln und an den Down to Earth-Standorten auf Hawaii erhältlich.

Die Produkte von Nabati Foods werden aus vollwertigen natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt und sind koscher und vegan, enthalten keinen raffinierten Zucker und sind GVO-frei.

„Nabati Foods setzt sich weiterhin dafür ein, dass unsere Produktionsprozesse und unsere Lieferkette unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz gestaltet werden“, sagte Yehya. „Wir freuen uns auf diese neuen Möglichkeiten, unsere Vision von gesunden, wohlschmeckenden Mahlzeiten zu teilen, die Einwohner der tropischen Atlantikregion, dem sonnigen Pazifik und dem geschäftigen Hongkong geschmacklich vereinen.“