DAX-FLASH Stabil nach Rücksetzer Nach dem schwächeren Wochenauftakt scheint sich der Dax am Dienstag zu stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,1 Prozent auf 15 490 Punkte. Gut gelaufene US-Technologiewerte am …