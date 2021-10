Tele2 Q3 Earnings in Line with Expectations Autor: PLX AI | 19.10.2021, 07:06 | | 27 0 | 0 19.10.2021, 07:06 | (PLX AI) – Tele2 Q3 revenue SEK 6,600 million vs. estimate SEK 6,660 million.Q3 adjusted EBITDA SEK 2,600 million vs. estimate SEK 2,576 million, up by 5% organically compared to Q3 2020 driven by end-user service revenue growth, cost savings, and … (PLX AI) – Tele2 Q3 revenue SEK 6,600 million vs. estimate SEK 6,660 million.Q3 adjusted EBITDA SEK 2,600 million vs. estimate SEK 2,576 million, up by 5% organically compared to Q3 2020 driven by end-user service revenue growth, cost savings, and … (PLX AI) – Tele2 Q3 revenue SEK 6,600 million vs. estimate SEK 6,660 million.

Q3 adjusted EBITDA SEK 2,600 million vs. estimate SEK 2,576 million, up by 5% organically compared to Q3 2020 driven by end-user service revenue growth, cost savings, and less headwinds related to the pandemic

Sweden B2B turned to growth for the first time in several years and we saw commercial momentum starting to pick up in Sweden B2C, CEO says



