DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach dem schwächeren Wochenauftakt scheint sich der Dax am Dienstag zu stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,1 Prozent auf 15 490 Punkte. Gut gelaufene US-Technologiewerte am Vortag sowie freundliche asiatische Börsen stützen. Der jüngste Rücksetzer an den europäischen Märkten sei nach der starken Entwicklung gegen Ende der vergangenen Woche ohnehin überfällig gewesen, sagte Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK.

USA: - TECHNOLOGIEWERTE GEFRAGT - An der Wall Street haben die Technologiewerte am Montag ihre jüngste Erholungsrally fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber litt letztlich etwas unter Sorgen wegen des überraschend langsamen Wirtschaftswachstums in China. Angesichts leicht fallender beziehungsweise stagnierender Ölpreise geriet derweil die Furcht vor Inflation wieder etwas in den Hintergrund. Der Dow hatte am Montag nur kurz den Sprung in die Gewinnzone geschafft und schloss 0,10 Prozent tiefer bei 35 258,61 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer noch ein Plus von 1,6 Prozent erzielt.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Börsen in Asien haben sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart stabilisiert. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um rund ein Prozent zu. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 1,2 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei-225 gewann 0,6 Prozent. Die freundliche Tendenz der Technologiewerte in den USA sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind.

^

DAX 15474,47 -0,72

XDAX 15490,81 -0,80

EuroSTOXX 50 4151,40 -0,75

Stoxx50 3607,17 -0,58



DJIA 35258,61 -0,10

S&P 500 4486,46 0,34

NASDAQ 100 15300,89 1,02°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 169,12 0,01%°



DEVISEN:



^

EUR/USD 1,1647 0,32

USD/Yen 114,1820 -0,12

Euro/Yen 132,9875 0,20°



ROHÖL:



^

Brent 84,41 0,08 USD WTI 82,61 0,17 USD°

/jha/