DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Delivery Hero bringt die Quick-Commerce-Branche voran und investiert in den europäischen Lebensmittellieferanten Gorillas



19.10.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Delivery Hero übernimmt mit einer Investition von 235 Mio. US-Dollar (200 Mio. Euro) eine Minderheitsbeteiligung an Gorillas, einem Berliner On-Demand-Lieferdienst für Lebensmittel

Mit dieser Investition möchte Delivery Hero das Quick-Commerce-Ökosystem weiter stärken und gleichzeitig Innovationen in der Lieferbranche fördern

Delivery Hero hat die Serie-C-Finanzierungsrunde von Gorillas angeführt und hält nun rund 8% an dem Unternehmen Berlin, 19. Oktober 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute eine Investition von 235 Millionen US-Dollar (200 Millionen Euro) in das Berliner On-Demand-Liefer-Startup Gorillas Technologies GmbH ("Gorillas") bekannt. Delivery Hero hat Gorillas' Serie-C-Finanzierungsrunde, an der Tencent, Coatue, DST und andere hochkarätige Investoren beteiligt waren, angeführt. Dabei wurden fast 1 Mrd. USD zu einer Pre-Money-Bewertung von 2,1 Mrd. USD eingesammelt und Delivery Hero hält nun rund 8% an Gorillas. Diese Investition hebt einmal mehr Delivery Heros Engagement hervor, Quick-Commerce ("Q-Commerce") weltweit voranzutreiben. Delivery Hero ist stolz, Firmen zu unterstützen, die mit innovativem Unternehmergeist die Lieferindustrie weiterbringen. Als europäisches Einhorn hat Gorillas bewiesen, die Q-Commerce-Welle beschleunigen und gleichzeitig die eigene lokale Präsenz in einem beeindruckenden Tempo ausbauen zu können. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Delivery Hero ist auf einer Mission, Quick-Commerce weltweit voranzutreiben, und wir sehen in Gorillas einen der führenden Anbieter in Europa und den USA. Das Gorillas-Team hat eine herausragende Kundenorientierung, die zu den höchsten Kundenbindungsraten führt, die wir in der Branche gesehen haben. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, in nur einem Jahr eine Umsatz-Run-Rate von über 300 Mio. USD zu erzielen, bei einem kontinuierlichen zweistelligen monatlichen Umsatzwachstum. Wir sind fest davon überzeugt, dass Investitionen in innovative Q-Commerce-Anbieter der gesamten Branche zugutekommen und einen neuen Standard für ein großartiges Kundenerlebnis setzen." Seite 2 ► Seite 1 von 4



