Foto: finanzbusiness Klarna reagiert auf Kritik in Großbritannien Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 27 0 | 0 19.10.2021, 07:32 | Das schwedische Fintech weist in seiner Werbung künftig genauer darauf hin, dass es sich bei "Buy now, pay later" um ein Kreditprodukt handelt. Auch die Sofortbezahlung wird möglich.

