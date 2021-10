Delivery Hero Buys Minority Stake in Gorillas for USD 235 Million Autor: PLX AI | 19.10.2021, 07:32 | | 22 0 | 0 19.10.2021, 07:32 | (PLX AI) – Delivery Hero invests in Berlin on-demand grocery delivery company Gorillas.Delivery Hero taking a minority stake in Gorillas, investing USD 235 millionDelivery Hero led Gorillas’ series C funding round, now holding approximately 8% in … (PLX AI) – Delivery Hero invests in Berlin on-demand grocery delivery company Gorillas.Delivery Hero taking a minority stake in Gorillas, investing USD 235 millionDelivery Hero led Gorillas’ series C funding round, now holding approximately 8% in … (PLX AI) – Delivery Hero invests in Berlin on-demand grocery delivery company Gorillas.

Delivery Hero taking a minority stake in Gorillas, investing USD 235 million

Delivery Hero led Gorillas’ series C funding round, now holding approximately 8% in the company

Gorillas raised close to USD 1 billion at a pre-money valuation of USD 2.1 billion

Gorillas operates in Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, the United Kingdom and the United States of America



