Kiplin Metals schließt Arbeitsprogramm auf dem Goldprojekt Exxeter ab

18. Oktober 2021 - Vancouver, British Columbia - Kiplin Metals Inc. (das „Unternehmen“) (TSXV:KIP, Frankfurt: 17G1) freut sich, den Abschluss der Phase-I-Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Exxeter in Val D’Or, Quebec, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekannt zu geben. Insgesamt wurden am C-Horizon 249 Bodenproben mit Shaw-Bohrern entnommen. Die Proben wurden in der südöstlichen Erweiterung der Konzessionen, der Zielzone T1, gewonnen, wo frühere Bodenproben ermutigende Goldwerte ergaben und mehrere IP-Anomalien identifiziert wurden. Das Ziel T1 ist mit der ost-westlich verlaufenden Verwerfung Cadillac verbunden, die die primäre Kontrollstruktur der Goldmineralisierung im Bergbaucamp Val D’Or darstellt. Darüber hinaus wurde in der Zielzone T1 ein neuer Gesteinsausbiss entdeckt, der als in Verbindung mit früher identifizierten IP-Anomalien entlang des Streichens, aber außerhalb des historischen IP-Untersuchungsgebiets identifiziert wurde. Das Gestein im Ausbiss weist in geringfügigem Maße Erzgänge auf, ist jedoch stark silifiziert mit Spuren von Pyrit und scheint in einer Kontaktzone zwischen Metasedimenten und Metavulkangestein mit hoher Spannung zu liegen. Zehn Gesteinsproben wurden an dem Ausbiss genommen. Alle Proben wurden an die Einrichtung von ALS Labs in Val-d’Or, Quebec, geschickt, und die Ergebnisse werden in naher Zukunft erwartet.

Das Unternehmen ist mit dem Ergebnis des Arbeitsprogramms sehr zufrieden. Ergebnisse aus diesem Programm werden in die Projektdatenbank integriert werden, mit dem Ziel, Diamantbohrziele zu bestimmen.

Peter Born P.Geo., ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verantwortlich und hat diese genehmigt.

Über Kiplin Metals

Kiplin Metals ist ein in der Frühphase befindliches Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Management des Unternehmens ist sich bewusst, dass es durch die Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen die größte Wertschöpfung für die Aktionäre erreichen kann, und richtet sein Hauptaugenmerk daher auf Projekte, die ein solches Potenzial besitzen. Kiplin verfügt über die Rechte an zwei sehr aussichtsreichen Mineralexplorationsprojekten in Kanada, einer Region, die weltweit für ihre Bodenschätze, ihre auf Kooperation ausgerichtete Regulierungsstruktur und ihr stabiles wirtschaftliches und politisches Umfeld bekannt ist.