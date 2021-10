Disclaimer

LYNX Die nächste Rallye der Roku Aktie kann kommen Lange hat es gedauert, doch im gestrigen Handel konnte auch die Aktie des Herstellers von Streaming-Media-Playern den Turbo zünden. Zuvor befand sich die Roku-Aktie seit Ende Juli in einer tiefgreifenden Korrektur und verlor in dieser Zeit nahezu 40% an Wert.