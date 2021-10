FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenauftakt zeichnen sich für den Dax am Dienstag moderate Gewinne ab. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,25 Prozent auf 15 512 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein wenig höher als zum Handelsschluss am Montag erwartet.

Unterstützung komme aktuell von der Erholung an den asiatischen Handelsplätzen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Der jüngste Rücksetzer an den europäischen Märkten sei nach der starken Entwicklung gegen Ende der vergangenen Woche überfällig gewesen. Die schwachen Wachstumsdaten aus China hätten zum Wochenstart dann den perfekten Anlass dafür geliefert. Sie dürften aber niemanden überrascht haben, der die Ereignisse der vergangenen Wochen in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft mitbekommen habe.