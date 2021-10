Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

sharedeals.de exklusiv Nächster deutscher Nasdaq-IPO nach BioNTech steht vor der Tür! Der Biotech-Cluster Rheinland-Pfalz macht wieder von sich reden: Nach dem erfolgreichen Nasdaq-IPO des Impf-Pioniers BioNTech (WKN: A2PSR2) winkt jetzt der nächste Nasdaq-Börsengang aus der Region. sharedeals.de berichtet in Kürze exklusiv. Wer den IPO bereits am ersten Handelstag handeln möchte, sollte noch schnell ein Depot bei unserem Kooperationspartner CapTrader eröffnen. Der Börsengang von BioNTech an der […]